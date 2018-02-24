Жители Азорских островов подали в суд на Пентагон за ухудшение экологии

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Жители Азорских островов подали в суд на Пентагон за разрушение экологии в местности. Дело в том, что после обустройства на острове базы ВВС там часто стали происходить разливы токсичного топлива, которые являются ядом для земли и здоровья людей.

Жители острова Терсейра совместно с местными научными работниками жалуются на то, что местная власть практически не реагирует на "политику выжженной земли". В связи с разливами токсичного топлива среди населения участились разного рода заболевания.

Тем временем специалисты говорят о новых доказательствах того, что именно США виноваты в ухудшении экологии. Приведен факт анализа заболеваемости за 2007-2011 годы, когда происходила основная масса авиационных учений, на одном из Азорских островов заболевание раком превысило все показатели из-за экологии. В общей сложности было пролито приблизительно 88 тысяч литров топлива. Однако есть и неофициальные данные о большем количестве.

Комиссия сената, прибывшая на Терсейру, подтвердила высокий уровень радиации в местности.