VistaNews.ru


Жители Азорских островов подали в суд на Пентагон за ухудшение экологии

Сегодня, 00:45

Жители Азорских островов подали в суд на Пентагон за разрушение экологии в местности. Дело в том, что после обустройства на острове базы ВВС там часто стали происходить разливы токсичного топлива, которые являются ядом для земли и здоровья людей.

 Жители острова Терсейра совместно с местными научными работниками жалуются на то, что местная власть практически не реагирует на "политику выжженной земли". В связи с разливами токсичного топлива среди населения участились разного рода заболевания.
Тем временем специалисты говорят о новых доказательствах того, что именно США виноваты в ухудшении экологии. Приведен факт анализа заболеваемости за 2007-2011 годы, когда происходила основная масса авиационных учений, на одном из Азорских островов заболевание раком превысило все показатели из-за экологии. В общей сложности было пролито приблизительно 88 тысяч литров топлива. Однако есть и неофициальные данные о большем количестве.
Комиссия сената, прибывшая на Терсейру, подтвердила высокий уровень радиации в местности.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.