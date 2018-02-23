В Петербурге рыжим котам найдут хозяев в День защитника Отечества

Сегодня, 09:58

В Санкт-Петербурге сотрудники котокафе, принадлежащего Музею кошки, в честь Дня защитника Отечества проведут благотворительную акцию по раздаче рыжих бездомных котов в хорошие, добрые руки. В акции примут участие кот Гоген из Эрмитажа, а также хранитель духа филармонии Аристократ.

На этот раз организаторы акции, посовещавшись с Гогеном и Аристократом, решили отдать предпочтение котам рыжего цвета, который символизирует долгожданное появление весеннего солнца в промозглом зимнем Петербурге. Отзывчивым людям будут предложены 20 молодых рыжих котиков, которые очень нуждаются в человеческой ласке и добром слове. Акция носит название «Все оттенки кошачьего».

Гоген провел свое детство и молодость среди шедевров Эрмитажа, однако затем сотрудники музея нашли для него постоянного хозяина в ходе аналогичной акции. Кота взял молодой петербуржец, который часто приходил в Эрмитаж не только для общения с прекрасным, но и для того, чтобы пообщаться с Гогеном. Аристократ в этом году принял участие в филармоническом представлении «Мистерии нового времени».