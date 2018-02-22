В Воронеже за неделю из-за гололёда 814 человек получили травмы

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В Воронеже за неделю из-за сильного гололёда на улицах города в медицинские учреждения обратились травмированные 814 человек. Примерно 13% из них нуждались в дальнейшей госпитализации.

Информацию об этом сообщает представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения сегодня, 22 февраля. В сообщении сказано, что сотрудниками облздрава было проанализировано количество воронежцев, которые обратились в городские медучреждения с травмами различного типа в период с 15 по 21 февраля. Оказалось, что больше двух тысяч граждан обращались к врачам за помощью. В период с 8 по 14 февраля число травмированных воронежцев равнялось одной тысяче человек.

Из двух тысяч людей, которые обращались за помощью, 814 человек травмировались из-за падения на скользких дорогах, которые покрыты льдом. Больше 13% понадобилась дальнейшая госпитализация и лечение.

Что касается Воронежской области, то всего из-за скользких улиц травмированными оказались 296 человек, 39 граждан положили в больницы.