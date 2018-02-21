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В районе Мончегорска сильный туман из-за выбросов

Вчера, 21:20

На трассе «Кола» в районе Мончегорска сильный туман. Водители выкладывают в сеть Интернет фотографии, на которых видно, что видимость практически нулевая. Машины едут со скоростью примерно 15 км/ч.

 Очевидцы сообщают, что из-за завесы ни смотреть, ни дышать невозможно. Туман действует на органы чувств, раздражая глаза и вызывая першение в горле.

Упрдор делятся информацией, что влажность в районе Мончегорска 86.5% и штиль без осадков.

Также администрация сообщает, что проведенные замеры воздуха никаких губительных веществ не обнаружили. Но местные жители жалуются, что "пелена яда" покрыла весь город.


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