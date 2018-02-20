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В супермаркетах Красноярска обнаружены ядовитые кабачки

Вчера, 22:54

Ядовитые кабачки были найдены в супермаркетах Красноярска. Завезенные из Азии кабачки цукини оказались напичканы пестицидами. Опасное вещество было обнаружено в ходе экспертизы, на которую доставили овощи.

Вместе с кабачками в лабораторию попали картофель и белокочанная капуста, но в них нитратов и пестицидов не выявили.

Эксперты покупали кабачки в трех сетях супермаркетов. Наиболее небезопасными оказались цукини, завезенные из Марокко. В них содержится нитратов в три раза больше допустимой нормы. Вторыми идут кабачки из Китая, в которых норма нитратов превосходит показатель в 2,8 раза. Из трех разновидностей овощей менее вредными выдались израильские, хотя содержание нитратов в них выше в 2,5 раза.

Известно, что нитраты и пестициды накапливаются в человеческом организме и служат причиной различных заболеваний. Среди них: нарушение эндокринной системы, раздражение дыхательных путей и глаз.


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