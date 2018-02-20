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Улан-Удэ может затопить отходами химпроизводства и бытовым мусором

Вчера, 21:28

Улан-Удэ может пострадать от затопления токсическими отходами химического производства, а также бытового мусора. Эксперты встревожены, так как талый снег превратит эти вещества в ядовитую реку воды и распространится по всему городу.

На территории столицы Башкирии организована огромная свалка. На огромные кучи бытового мусора сваливаются ежедневно партии отходов химического производства. Жители начали беспокоиться по этому поводу и обращаться в мэрию. Но администрация пока не предприняла никаких защитных действий, чтобы оградить население от контакта с ядовитыми веществами. Эксперты подключились к решению этого вопроса.

Люди, которые являются специалистами в вопросах экологии, обеспокоены не на шутку. Сейчас в Улан-Удэ лежит много снега, также и свалка с отходами производства покрыта им. Как только снег начнет таять, есть большой риск, что вода понесет растворенные химикаты по улицам столицы. Это может грозить множественными расстройствами здоровья местных горожан и их детей.


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