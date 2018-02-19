В Москве зафиксировано превышение нормы содержания сероводорода в воздухе

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Сотрудники «Мосэкомониторинга» зафиксировали в Москве превышение в 1,2 раза нормы концентрации в воздухе сероводорода. В ведомстве подчеркнули, что данное нарушение является незначительным.

Представители контролирующей службы объяснили, что проверка на предмет наличия других загрязняющих веществ показала, что все остальные показатели находятся в пределах нормы и поводов для беспокойства в данный момент нет. Наибольшая концентрация сероводорода замечена на юго-востоке российской столицы. По словам специалистов, погодные условия, которые прогнозируют на ближайшие дни, способствуют улучшению экологической ситуации в городе.

Напомним, что не так давно жители Москвы вновь пожаловались на запах сероводорода в воздухе. Специалисты надзорных ведомств сделали замеры в ряде районов столицы для проведения лабораторных анализов.