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В Ярославле работники автомойки сливали на землю токсичные отходы

Сегодня, 19:07

В Ярославле работники автомойки сливали на землю токсичные отходы. Это выяснилось после того, как сотрудники прокуратуры, работающей в Кировском районе, проверили её деятельность.

 Оказалось, что на этой автомойке, расположенной в самом городском центре, работники постоянно занимаются выбросом токсичных отходов. Это ртутные или люминисцентные лампы, отработавшие свой срок, песок, который загрязнён нефтью, а также вода, оставшаяся после мойки деталей и узлов авто.

Все эти отходы являются опасными. Сообщение об этом распространено надзорным ведомством. Против владельца мойки заведено производство двух административных дел.

Предприниматель на данный момент уже предоставил документы, что сдал в Роспироднадзор документы, необходимые, чтобы согласовать получение паспортов по опасным отходам.

Тем не менее, он признан виновным. В то же время, учитывая устранение им выявленных нарушений, работники прокуратуры ограничились вынесением ему лишь предупреждения.


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