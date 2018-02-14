Жители Ярославля массово жалуются на запах йода

Вчера, 20:08

Региональные управления Роспотребнадзора и МЧС проводят проверку по факту массовых обращений жителей Ярославля, жалующихся на устойчивый запах йода в городе. Об этом прессе сообщили представители ведомств.

В частности, в Роспотребнадзоре уже поспешили заявить, что взяли пробы воздуха в различных районах Ярославля. При этом, несмотря на то, что результаты исследования отобранных образцов ещё не готовы, в ведомстве подчеркнули, что данные случаи никак не связаны с ошибочным уведомлением о радиационной угрозе. Также сообщалось, что подобные обращения граждан поступали в МЧС. Представители регионального управления министерства пока не комментируют данную информацию.

Ранее мы писали, что жители Москвы вновь начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. Установлено, что источником зловония стала подмосковная свалка «Кучино».