Трупами собак и мусором загрязнили родник в Ростовской области

Вчера, 18:56

Недалеко от живительного родника в Ростовской области местные жители устроили зловонную свалку из мусора и трупов собак.

Известный живительный источник, расположенный между Ростовом и Таганрогом, в районе поселка Бессергеновка, пользуется большой популярность, особенно летом. Для гостей местные жители организовывают экскурсии в районе родника, бьющего из каменной глыбы. Здесь люди купаются, пьют воду и верят в излечение всех болезней.

А ведь ни один паломник даже не догадывается, что в 300 метрах от источника селяне устроили зловонную свалку. Местные жители регулярно сбрасывают в овраг бытовые отходы, мусор, трупы домашних животных, утверждая, что свалка там уже очень давно. Стоит отметить, что выбрасывают весь мусор туда они только ночью, а днем им стыдно это делать.

Раньше администрация региона присылала бульдозер для закапывания или вывоза отходов, но ведь именно погружение мусора под землю приводило к загрязнению источника, бьющего из-под земли. В прошлом году территорию оврага оградили от автомобилей, привозящих отходы, однако и этого оказалось недостаточно.