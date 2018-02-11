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Сонный морж заставил белую медведицу с детенышем спасаться бегством

Сегодня, 01:45

Во время экскурсии один из членов туристической группы снял на видео стычку белой медведицы и сонного моржа. Медведица вместе со своим детенышем прогуливались по побережью острова Шпицберген. Они проходили мимо группы спящих моржей и в один момент хищница решила присмотреться к одному из них.

От ёё небрежного касания морж пробудился и медведица, увидев то насколько он резв, была вынуждена отбежать в сторону. Эту ситуацию прокомментировал биолог из Норвежского полярного университета по имени Йон Аарс. По его словам, хищница была сильно истощена и для пропитания искала больную, малоподвижную жертву, однако заметив насколько жертва резвая, медведице пришлось отступить. Также Арс высказал предположение, что если самка в ближайшее время не найдет пищу, то у нее может исчезнуть молоко. Данный факт является серьезной угрозой для жизни маленького медвежонка.


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