В Перми белая ласка пришла к подъезду жилого дома

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В Перми обсуждается снимок местной жительницы, на котором запечатлена белая ласка, устроившая себе пристанище под порогом подъезда жилого дома. Пользователи социальных сетей в своих комментариях поделились мнениями о возможных обстоятельствах, заставивших лесного зверька прийти к людям.

Большинство пермяков уверено, что ласка ранее жила в квартире на правах домашнего животного, но затем из-за своих лесных привычек, выражающихся, в том числе в специфическом запахе, была выброшена людьми на улицу. Жители негодуют и просят автора снимка «копнуть поглубже», чтобы разобраться с безответственными гражданами, обрекшими зверька на мучительную смерть от зубов бродячих собак или издевательств живодеров.

Некоторые пользователи, внимательно рассмотрев фотографию, опять же упрекнули автора, но уже по другому поводу. По их мнению, антисанитария возле подъезда зашкаливает, что должно стать поводом для жильцов собраться и устроить субботник. Заодно и зверек может попасть в хорошие руки. Ласка является самым мелким хищником, ее максимальный вес не превышает 250 граммов.