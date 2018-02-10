Под Екатеринбургом по центру Березовского разгуливает рысь

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Жители Екатеринбурга и Березовского широко обсуждают видео, появившееся в сети сутки назад. На кадрах видно, как по уральскому городу свободно разгуливает рысь. При этом не особенно страшась присутствия людей на автомобиле.

Автор ролика, судя по всему, человек добрый и любознательный. Он аккуратно едет за рысью, удивленно комментируя ее появление в центре небольшого уральского городка, называя уважительно «большой котярой». Животное действительно, не пытается убежать, а спокойно трусит по обочине, после чего сворачивает во двор жилого дома.

Пользователи считают, что рысь, скорее всего, приучена к общению с людьми, а значит некоторое время жила в домашних условиях.

Высказывались предположения и о побеге из кочующего цирка. Граждане, озабоченные спасением фауны, уже провозгласили поиск животного, чтобы вновь создать ему нормальные условия для жизни. Хотя, судя по кадрам видеосъемки, рысь и так чувствует себя комфортно.