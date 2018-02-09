В зоопарке Екатеринбурга появилась семья сенегальских галаго

Вчера, 20:15

В екатеринбургском зоопарке появилась семья из пяти сенегальских галаго. Эти «кустарниковые младенцы» прибыли в город из Москвы.

Теперь видом этих потешных зверьков смогут наслаждаться и жители Екатеринбурга. Родиной сенегальских галаго считается Африка. Зачастую их называют «кустарниковыми младенцами».

Сейчас местом проживания пяти подобных животных станет павильон «Экзотеррариума». Животными поделился московский зоопарк, где эти зверьки с успехом размножаются и чувствуют себя весьма комфортно.

В природе галаго предпочитают сухие леса африканского типа. Их образ жизни, преимущественно, ночной. Любимой пищей являются насекомые и разнообразные фрукты. Не брезгуют эти большеглазые «пушистики» даже древесной смолой.

Сейчас служители зоопарка в Екатеринбурге добавят в их рацион овощей, различных каш, рыбы, мяса и несколько молочных продуктов.