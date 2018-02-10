В Ростове жители сняли пробежку лосиной семьи вдоль трассы

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На одной из трас в Ростовской области жители сняли пробежку семьи лосей вдоль трассы. Известно, что это произошло в Миллеровском районе.

Необычную картину могли недавно наблюдать жители Ростовской области и ее гости – в Миллеровском районе вдоль трассы совершала пробежку семья лосей, которая состояла из трех особей. Проезжающие мимо люди начали снимать их на фото и видео, которое позднее появилось в интернете.

В комментариях многие пользователи заметили, что эти грациозные и безмятежные животные вовсе не замечали мимо проезжающие транспортные средства. Сообщается, что такое событие вызвало большой ажиотаж на трассе, многие авто даже остановились для того чтобы понаблюдать за лосями. Очевидцы рассказали, что в какой-то момент лоси и сами остановились для того, чтобы рассмотреть людей, после чего продолжили движение.

Напомним, что интенсивное развитие сельского хозяйства и охоты в прошлом веке привело к тому, что популяция лосей стала стремительно уменьшаться не только на территории области, но и в стране. Сейчас лоси живут только в 8 районах Ростовской области и охраняются законом.

Многие пользователи предположили, что лоси в таком темпе бегут на чемпионат мира по футболу, некоторые игры которого состоятся в Ростове.