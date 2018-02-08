Экологи определили виновника зловония в Липецке после Нового года

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После новогодних и рождественских праздников жители Липецка ощутили зловонный запах в городе. Правоохранители и экологи нашли нарушителя.

Утром 9 января жители Липецка ощутили, что воздух в городе получил очень неприятный запах, многие жители начали рассказывать, что стали задыхаться от него, Особенно это коснулось тех граждан, которые страдают астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Сообщается, что наиболее зловонный запах ощущался в районе проспекта Победы и прилегающим к нему улицам. Запросы об экологической ситуации в городе стали поступать как в телефонном, так и электронном виде на сайт городской администрации Липецка, в правоохранительные органы и экологическую инспекцию. После их поступления начались проверки, которые направлены на выявление причин появление такого неприятного запаха в городе, его устранения.

После проведения совместного расследования, в котором участвовали экологи и правоохранители, удалось установить, что виновато в появлении запаха стало предприятие ООО «КолоСС», которое находится в селе Вешаловка и занимается сельским хозяйством. Основной причиной его появления стал навоз, который использовался в качестве удобрения на полях предприятия. Установлено, что технологический процесс был нарушен, а погода была ветреная. Именно это и принесло запах с полей в город. За неправильное проведение хозяйственной деятельности данное предприятие было оштрафовано на 10 тысяч рублей, а его агроном на три тысячи.