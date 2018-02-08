В Омске зафиксировали радиационный туман

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Радиационный туман сегодня утром накрыл Омск. Жители города публикуют в соцсетях фотографии опасного явления.

О том, что туман оказался радиационным, прессе сообщили местные синоптики. По их словам, такие образования происходят после радиационного охлаждения. Как правило они возникают в антициклональных полях. Метеорологи напомнили, что Омск в эти дни находится в районе мощного антициклона.

Повышение температуры и появление солнца улучшают видимость в городе, однако местами она остаётся крайне низкой. Исследователи пока не могут дать ответ на вопрос, сколько ещё странная пелена будет накрывать город.

Ранее учёные доказали, что чистый воздух способен погубить человечество. Выяснилось, что аэрозоли, попадая в земную атмосферу, защищают планету от воздействия солнечной радиации.