Путин предложил создать единый план по улучшению экологии в Красноярске

Вчера, 20:20

Владимир Путин высказал предложение разработать общий план по улучшению экологической ситуации в Красноярске.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в Красноярске предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по улучшению и стабилизации экологической обстановки в городе. Он отметил, что для решения данной проблемы необходим комплексный подход.

Несмотря на то, что все промышленные предприятия региона уже разработали собственные планы по реновации работы, их очень сложно осуществлять. Поэтому он предложил обратиться в правительство для формирования трехстороннего плана по совместной работе. В его реализации должны быть задействованы кабмин РФ, администрация данного региона и крупные предприятия промышленности.

Подобный документ предоставит предприятиям возможность рассчитывать на помощь администрации и правительства в оговоренных мероприятиях. При этом необходимо затронуть разные сферы, и транспорт, и производство, включая металлургические предприятия, и энергетику.

Президент считает очень важным решить проблемы с ухудшением состояния природы, ведь это влияет на будущее развитие экономики, функционирование и развитие предприятий, сказывается на наличии рабочих мест и уровне заработной платы.

Глава государства уточнил, что подобные мероприятия необходимо разработать во всех городах страны.