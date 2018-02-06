В Выборге выпал аномальный черный снег

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Сегодня в Выборге выпал аномальный снег. Инцидент зафиксирован в Южном микрорайоне городка в Ленинградской области неподалеку от промышленной зоны.

Сегодня, 6 февраля местные жители Выборга стали свидетелями аномального явления. С неба начал падать снег, цвет которого был черным. Многие горожане были шокированы таким положением вещей и стали фотографировать аномалию, публикуя снимки на просторах социальных сетей. Снег, цвет которого не белый, сразу является сигналом о промышленных выбросах в атмосферу, что может нести серьезную угрозу здоровью граждан.

Однако эта ситуация не выбила из колеи большинство людей, так как они объясняли черный снег выбросами сажи из одной из труб в промышленной зоне Ленинградской области. Установить уровень опасности ЧП смогут только специальные экспертизы, о проведении которых никто из очевидцев не сообщает.