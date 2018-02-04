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В Смоленске зеленая вода не означает наличия бесплатного абсента

Вчера, 21:15

В социальных сетях жители Смоленска довольно горько шутят по поводу цвета воды, которая довольно буйным ручейком струится вдоль гаражей одного из спальных районов. Ядовито-зеленая жидкость имеет характерный запах, заставляющий жителей задуматься о личной безопасности.

Пока пользователи из отдаленных районов Смоленска изощряются в остроумии по поводу «абсентного ручья» и «тархунной реки», жители района звонят в соответствующие городские службы, чтобы выяснить причину возникновения зеленого потока и степень его возможной опасности.

Пока что муниципальные власти хранят загадочное молчание. Экологи провели собственное расследование и выяснили, что источником зеленых вод может быть местное предприятие компании «Квадра», которое применяет красители для выявления потерь при эксплуатации отопительных систем. Говорят, что краситель безвреден. Некоторые жители верят, однако детей одних гулять не пускают.


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