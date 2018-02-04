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Около 200 тонн мусора скопилось у шлюза в столичном регионе Франции

Сегодня, 04:15

Около 200 тонн мусора скопилось в Сене из-за наводнения. Мусор компактно пригнало течением к шлюзу в районе Иль-де-Франс. Об этом сообщило ТАСС, сославшись на французское радио.

 Зеркало воды, по словам мэра французской столицы, практически не видно из-за коробок, полиэтиленовых пакетов, мешков и других отходов жизнедеятельности. В интервью радиожурналисту мэр посетовал на несознательность парижан, которые едва не довели город до экологической катастрофы. Впрочем, глава мэрии быстро успокоил радиослушателей тем, что с 3 февраля на Сене будет работать специальное судно, которое «пропылесосит» реку. На полную очистку водной артерии Парижа уйдет три дня.

Ранее, служба новостей телекомпании «Антенн-2», информировала зрителей о том, что Лувр из-за наводнения временно закрыл свою мусульманскую экспозицию на первом этаже.


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