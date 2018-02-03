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В Сызрани жители охраняют уток, которых кто-то хочет съесть

Сегодня, 12:34

Жители одного из районов Сызрани организовали охрану и подкормку уток, не улетевших в теплые края с протекающей по городу реки Крымза. Птиц явно кто-то хочет поймать и съесть, о чем свидетельствуют найденные на берегу ловушки.

Жители района отмечают, что ранее никогда не видели, чтобы утки, которые живут на реке, решались на зимовку. Сейчас птицы плавают в незамерзшем водном пространстве и питаются хлебом, который им постоянно кидают неравнодушные люди. Тем не менее, есть и такие личности, которые желают убить водоплавающих, о чем свидетельствуют найденные на берегу ловушки.

В связи с этим, стаю начали бдительно охранять волонтеры из числа жителей района. Люди постоянно патрулируют прибрежную территорию. Пока что, благодаря усилиям неравнодушных людей, вся стая, состоящая из трех селезней и шести уточек, жива и здорова. Правда, у одной из уток, травмирована нога. Недавно местный предприниматель доставил волонтерам несколько мешков крупы для подкормки, которой должно хватить до весны.


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