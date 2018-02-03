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Жители Новосибирска массово жалуются на трупный запах в общежитии

Сегодня, 12:06

Жители Новосибирска массово жалуются на трупный запах, который исходит из общежития, расположенного по улице Ленина, 90.

В сообщении указано, что уже на протяжении недели местные жители ощущают едкий трупный запах, однако власти и руководство учреждения никаких попыток по устранению не совершают. Вдобавок, новосибирцы боятся получить интоксикацию. Указывается, что около недели назад подвальное помещение полностью затопило. Аварию устранили, однако запах мёртвых крыс до сих пор сильно ощущается. Их тела быстро гниют и разносят невыносимый смрад.

Отмечается, что граждане боятся спускаться в подвал, чтобы не подхватить инфекцию. Соответствующие инстанции тоже делом не занимаются, а лишь перекладывают обязанности на другие службы.

Сейчас новосибирцы обратились в региональный Роспотребназдор с надеждой, что это ведомство окажет помощь.


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