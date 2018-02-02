Жители Поморья обеспокоены красным снегом

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Местные жители Поморья очень взволнованы: на улице выпал снег красного цвета.

В ходе исследований учеными было обнаружено, что странное явление на крышах домов в области Архангельска не является последствием какой-то катастрофы, поэтому не содержит в себе никакой опасности. Об этом сообщили профессора Северного Федерального университета. Ученые взяли необычный снег на пробу для исследований и выяснили причину столь аномального явления. В ходе исследования им пришлось рассмотреть около 15 предположений.

Сообщается, что изменение цвета снега могут вызывать лишайники или же рябина. Но в данном случае необычное явление было вызвано одноклеточными водорослями «Хламидомонада снежная». Это растение растет в воде, снегу или на поверхности льда и при низких температурах начинает цвести, образуя красноватый или розоватый оттенок.

О необычном явлении сообщено из нескольких районов, но никто из жителей не видел, как такой снег идет. Но они заметили, что такой странный снег появляется на крышах старых зданий. И это неудивительно, потому что на теплых крышах под снежной «шапкой» создаются хорошие условия для развития грибов и растений.