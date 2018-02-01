Перед ЧМ-2018 парки Самары обработают от клещей, комаров и грызунов

Вчера, 22:50

Перед Чемпионатом мира - 2018 все парки и зеленые зоны губернской Самары подвергнут жесткой санитарной обработке, чтобы уничтожить, мух, клещей, комаров и мелких грызунов, способных переносить инфекцию.

Губернская администрация провела несколько совещаний по этим вопросам. Чиновники разработали целую программу с алгоритмами действий по срокам и конкретным датам.

Параллельно пресс-центр санитарно-эпидемиологической комиссии успокоил защитников животных обещанием тотально не уничтожать бродячих котов и собак. Для них будут открыты временные приюты для передержки и последующей вакцинации животных от бешенства и других инфекционных заболеваний.

Тем не менее, не обошлось без критики со стороны экологов, которые полагают, что уничтожение комаров, которые входят в пищевую цепочку птиц и земноводных, негативно отразится на местном ареале городской среды.