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В Казани на Кремлёвской набережной грязный снег скинули прямо в реку

Сегодня, 17:20

В Казани на Кремлёвской набережной рабочие при помощи спецтехники скинули мусор и грязный снег прямо в реку Казанку. Об этом недавно рассказали в Минэкологии РТ. Происходящие нарушения на видео заснял случайный прохожий, а затем мужчина обратился с материалами в ведомство.

 Экологи сообщают, что на записи видно, как снег и мусор, который убрали с зоны для прогулок Кремлёвской набережной, выбрасывают прямо за ограждение в реку. По факту данного происшествия специалисты и инспекторы из Минэкологии провели проверку. Они взяли пробы и изучили их. В составе были найдены нефтепродукты и реагенты, которые во время таяния льда представят опасность для Казанки.

 Правоохранители открыли административное дело в отношении компанией, которая занималась уборкой снега. Теперь предприятию грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.


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