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На заседании Мособлдумы говорилось о рекультивации полигона в Торбеево

Сегодня, 03:48

Подмосковные Люберцы приняли на своей площадке выездное совещание комитета Мособлдумы по экологии и природоведению. В рамках этого мероприятия обсуждалась экологическая обстановка в регионе и, в частности, вопросы функционирования и намеченной на 2021-й год рекультивации полигона ТБО в Торбеево. Об этом рассказал портал Федеральное агентство новостей.

По словам руководителя г.о. Люберцы Владимира Ружицкого, в настоящее время экологическая ситуация в Московской области остается сложной. Что касается подотчетных ему Люберец, то в них обстановка по большей части находится под контролем. Тем не менее, местное население на регулярной основе направляет жалобы на полигон в Торбеево. Управленец полагает, что ситуация решаема за счет строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ).

Следует добавить, что в ближайшие три-четыре года в Подмосковье появится четыре современных МСЗ. За реализацию проекта отвечает дочерняя компания «Ростеха» в лице «РТ-Инвест». Объекты будут работать на японо-швейцарской технологии, позволяющей термически перерабатывать отходы в энергию.

 

 


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