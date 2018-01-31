Жители Красноярска ищут причину чистого воздуха

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Жители Красноярска гадают, почему воздух в городе стал гораздо чище. Многие предположили, что таким образом готовятся к приезду президента РФ.

Жители Красноярска уже привыкли к тому, что над городом постоянно нависает смог, ведь в регионе очень сложная экологическая ситуация. Сегодня 31 января ситуация изменилась и небо над городом стало чище. На страничке в социальной сети Instagram проекта Krasnoyarsk. nebo рассказывается, что согласно сделанным специалистами пробам воздуха, он имеет высокие показания качества.

В комментариях пользователи начали искать причины такому небывало чистому воздуху. Многие из них предположили, что такие изменения напрямую связанны с тем, что в Красноярск в скором времени должен приехать Владимир Путин.

Напомним, что визит президента России в город запланирован на февраль, помимо Красноярска глава государства посетит Новосибирск. Журналисты предполагают, что Путин проводит проверки тех регионов, в которых недавно были назначены исполняющие обязанностей губернатора. Таким образом, президент хочет оценить первые результаты их работы.

Дни с сильным смогом в Красноярске называют днями с «черным небом».