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Жители Челябинска жалуются на стойкий химический запах в воздухе

Вчера, 20:28

Жители Челябинска жалуются на стойкий химический запах в воздухе, из-за которого они плохо себя чувствуют и им тяжело дышать.

За сутки 43 жалобы на стойкий химический запах и гарь в окружающем воздухе, что затрудняет дыхание и приводит к ощущению горечи в горле, поступило в областную экологическую приемную от жителей Челябинска. Представитель администрации сообщил, что на территории города и по районам были организованы экологические выезды специалистов, которые совершают поездки по всем отметкам граждан каждый час.

Сотрудник Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что 30 января в городе отмечаются неблагоприятные метеорологические условия, которые заключаются в штиле, тумане, слабом ветре, что привело к накоплению вредных веществ в воздухе от расположенных в пределах города предприятий (насчитывается более 266). Смена ситуации прогнозируется лишь вечером среды. Однако в связи с тем, что официального объявления от Гидрометцентра о введении режима неблагоприятных метеоусловий не было, все предприятия могут продолжать работать в обычном режиме.


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