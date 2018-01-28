Ученые объяснили появление рогатых щук в Иртыше

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Недавно в СМИ Омска распространилась информация о том, что местные любители рыбалки поймали необычных щук в Иртыше. Дело в том, что на голове у рыб были рога. Ученые объяснили причины такого явления.

Журналисты местных изданий выдвинули предположение, что подобная аномалия могла произойти вследствие загрязнения водоема комбинатом, занимающимся добычей циркония и расположившийся неподалеку.

Научные сотрудники с этим мнением оказались не согласны. Так, заведующий лабораторией ихтиологии Зоологического института Аркадий Балушкин отметил, что цирконий никак не влияет на мутацию рыб. Точно так же, как и не влияют радиация и химические вещества.

Напомним, омские рыбаки крайне удивились своему улову, когда вытащили рогатую щуку, ведь наличие выроста на голове несвойственно для данного вида рыбы.