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В Крыму оштрафован асфальтный завод на 334 тысячи рублей

Вчера, 19:46

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым оштрафовало асфальтный завод в Симферопольском районе на сумму в 334 тысячи рублей.

Завод в поселке Гвардейское в Симферопольском районе хранил отходы в несанкционированных местах, тем самым загрязняя окружающий воздух. Представитель министерства сообщил, что после проведенной проверки было обнаружено, что предприятие содержало отходы грунта, которые были изъяты после проведенных работ, а также отходы от строительно-ремонтных работ в местах, не предназначенных для этих целей, и не в специально оборудованных для этого сооружениях, площадь которых составила 200 кв.м. Помимо этого, завод без специального разрешения на выбросы производил загрязнение окружающего воздуха.

Завод и его руководитель привлечены к административной ответственности согласно статье 8.2, ч 1 статьи 8.21 КоАП РФ. За нарушение законодательства по охране природы, предприятие должно будет выплатить штраф на общую сумму 334 тысячи рублей.


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