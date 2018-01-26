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В Ленинградском зоопарке грызуны продолжат спячку в День сурка

Вчера, 18:49

В Ленинградском зоопарке грызуны будут находиться в спячке в День сурка. Милых животных подарил заведению Александр Дрозденко. Об этом стало известно в официальном паблике Ленобласти в социальной сети "ВКонтакте".

В сообщении отмечают: "Сурки сделали для себя специальное убежище, а вход перекрыли соломой." Работниками зоопарка было принято решение не будить животных 2 февраля в День сурка. Грызуны сами выйдут из спячки, исходя из собственных биологических часов. Как сообщают зоологи, в таком случае в этом году у них может возникнуть потомство.

Следует напомнить, что Александр Дрозденко вручил заведению трёх юных сурков, двое из них самки. Им уже дали имена: самца именовали Ижориком, самок Отрада и Августина.


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