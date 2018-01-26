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Эксперты устанавливают причину неприятного запаха в Липецке

Сегодня, 12:06

Специалисты управления экологии Липецкой области устанавливают причину неприятного запаха, который почувствовали жители рано утром 26 января возле Центрального рынка столицы региона. Предполагается, в воздухе из-за неблагоприятных погодных условий завис сероводород.

Неприятный запах жители Липецка учуяли рано утром 26 января. Сероводород чувствовался в районе Центрального рынка города. На место ЧП моментально прибыла бригада областного управления экологии и природных ресурсов. Эксперты взяли пробы воздуха на анализ, дав предварительную оценку сложившейся ситуации. Предполагается, из-за длительного отсутствия ветра и осадков, в липецком воздухе резко возросла концентрация сероводорода.

При приближении неблагоприятных погодных условий, метеорологические службы сообщают городским заводам о необходимости снизить обороты производства, дабы не возникало ЧП, подобных липецкому. Судя по всему, в этот раз или метеорологи плохо сработали, или на местных заводах их предупреждения пропустили мимо ушей.


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