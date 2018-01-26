«РТ-Инвест» поможет Подмосковью и Татарстану решить мусорную проблему

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Не так давно Китай объявил, что больше не будет разрешать Западной Европе импортировать на свою территорию для захоранивания полимерные фракции ТКО. Это решение руководства КНР стало тяжелым ударом для стран Западной Европы, привыкших «сплавлять» свой мусор за рубеж. Особенно остро вопрос затронул Британию, которая была вынуждена оперативно договариваться о транспортировке мусора в Турцию, Вьетнам, Малайзию и даже Тайвань. Вот только все это временная мера. Именно поэтому британские экологи все чаще поднимают тему «мусорных полигонов». Об этом сообщил портал «Политроссия».

Интересно, что пресловутые мусорные полигоны или свалки уже давно не являются эффективной или экологичной мерой решения проблемы с ТКО. В прогрессивных странах Скандинавии и Центральной Европы проблему мусора решают посредством его вторичной переработки, а также сжиганием с целью высвобождения энергии. Этот опыт берет на вооружение и Российская Федерация. Пилотный проект по созданию в Московском регионе и Республике Татарстан пяти мусоросжигательных заводов будет реализовывать ГК «РТ-Инвест». Также, по условиям проекта, будут возведены мусоросортировочные и перегрузочные станции, а также перерабатывающие заводы. В итоге можно будет рассчитывать на повышение объема переработки ТКО.