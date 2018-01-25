В Казахстане животные замерзают на ходу

Вчера, 22:30

Из-за аномально низкой температуры в Казахстане прямо на ходу замерзают животные.

В социальной сети появились видео, на которых изображены замерзшие животные. Ролики сняли жители Казахстана, где наступили необычайно сильные морозы, температура достигает -45°С. На одном из видео в YouTube, на канале юзера Адилет Абай, показан замороженный заяц. Очевидно, животное хотело перепрыгнуть через ограду, но застряло. На странице в Instagram пользователь под ником Zhest_kz опубликовал подобное видео с собакой. Бедное животное замерзло прямо на ходу, о чем свидетельствует его скованное движение.

Министерство здравоохранения в Казахстане заявило, что 223 человека вынуждены были обратиться к врачам в результате обморожения.