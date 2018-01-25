VistaNews.ru


Житель Красноярска показал "черное небо" города

Сегодня, 13:38

Житель Красноярска Сергей Наумов опубликовал в Сети видео, на котором показал место, где начинается "черное небо" в городе.

 Известно, что в атмосфере Красноярска находится почти 600 вредных веществ, выброшенных местными заводами. Видеоролик был отснят Сергеем на момент передвижения в автомобиле по трассе из деревни Дрокино. Видно, что в котловане, в котором находится Красноярск, висит облако серо-зеленого цвета, а после поворота на Северное шоссе автомобиль попадает в зону сильного тумана.

Подобный факт не удивителен для Красноярска, такое здесь случается буквально каждый день. Еще в начале этого месяца похожий видеоматериал опубликовал общественный активист Сергей Волков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.