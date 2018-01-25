Житель Красноярска показал "черное небо" города

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Житель Красноярска Сергей Наумов опубликовал в Сети видео, на котором показал место, где начинается "черное небо" в городе.

Известно, что в атмосфере Красноярска находится почти 600 вредных веществ, выброшенных местными заводами. Видеоролик был отснят Сергеем на момент передвижения в автомобиле по трассе из деревни Дрокино. Видно, что в котловане, в котором находится Красноярск, висит облако серо-зеленого цвета, а после поворота на Северное шоссе автомобиль попадает в зону сильного тумана.

Подобный факт не удивителен для Красноярска, такое здесь случается буквально каждый день. Еще в начале этого месяца похожий видеоматериал опубликовал общественный активист Сергей Волков.