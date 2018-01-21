В Подмосковье появятся "зеленые" мусоросжигательные заводы

Сегодня, 15:40

В рамках пилотного проекта “Энергия из отходов” в Подмосковье и Татарстане планируется строительство 5 мусоросжигательных заводов, занимающихся термической переработкой бытового мусора в энергию. Данный метод выработки энергии считается экологически чистым в отличие от сжигания, с которым его путают.

Все заводы будут оборудованы специальным очистительным оборудованием, применяемым и в Европе. Дымовые фильтры позволят решить проблему выброса в воздух продуктов горения, допустимые нормы которых определяются директивой “О сжигании”.

Уровень выбросов на европейских заводах, равно как и на тех, которые будут построены по проекту “Энергия из отходов” составляет 1-2 нг/м3, в то время как по директиве его значение выше - 10 нг/м3.

Особо опасными считаются выбросы в атмосферу диоксиновых соединений. Избежать их образования при горении, является, к сожалению, невозможным. Однако, при помощи технологии многоступенчатой сухой очистки, разработанной японско-швейцарской компанией Hitachi Zosen Inova, удалось не допустить их попадание в воздух.

Безопасность применяемых технологий в сфере обращения с отходами постоянно подтверждается новыми исследованиями. Именно благодаря таким мероприятиям за прошедшие 10 лет удалось снизить уровень концентрации диоксинов в воздухе на 90%.