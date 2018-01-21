Для зимующих на Сахалине птиц изготовили съедобные кормушки

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21 января в литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" состоялся мастер-класс, на котором дети вместе с родителями готовили съедобные кормушки для птиц, которые зимой остались на Сахалине. Кормушки состояли из зерновой смеси и клейкой основы, которая для птичек весьма съедобна.

Руководитель мастер-класса Анна Васильева рассказала, что зимой сахалинским птицам сложно найти еду, в связи с чем человеческая помощь путем изготовления кормушек для них жизненно важна. В подтверждение ее слов можно привести статистику, согласно которой из 10 зимующих на Сахалине птиц остается в живых только одна-две.

К тому же, подобные мастер-классы развивают в детях чувство необходимости защищать и заботиться о слабых, а также сочувствие и доброту.

Рукодельные кормушки будут развешаны в парках и лесных зонах города. Но мастер-классы еще продолжаются. Посетить их можно, подав предварительно заявку.