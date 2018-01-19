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В Ставропольском крае от азотных удобрений погибли более 200 журавлей

Сегодня, 13:10

Трупы более чем 200 журавлей нашли на днях на берегу озера Соленого в Александровском районе Ставропольского края. Экспертиза показала, что причиной массовой гибели птиц стало отравление азотными удобрениями.

В данный момент по данному факту инициировано разбирательство. Обстоятельства происшествия пока не установлены. Где птицы могли найти опасный химикат, также пока не известно. Факт отравления уже подтверждён в ходе лабораторных исследований.Ведётся оценка причинённого государству ущерба.

Ранее мы писали, что в Перми дог-хантеры отравили шестерых собак. О случившемся в полицию сообщили зоозащитники, которые подкармливали местных животных на протяжении последних пяти лет.


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