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Под Энгельсом произошёл разлив нефти

Вчера, 17:56

Очевидцы рассказывают, что под Энгельсом, Саратовская область, случился разлив нефти.

Автомобилист рассказал, как ехал по «ровенковской» трассе и заметил чёрные пятна. Мужчина сразу понял, что это именно нефть, так как сам работал в данной отрасли. По его словам, поток сырья был протяженностью 15 метров. Водитель побыстрее проехал это место и сразу же позвонил в МЧС. Там ему сказали, что уже знают о случившемся. Сейчас нефтепродукт уже добрался до насёленного пункта Красноармейское. Дорожный участок власти пока что не перекрыли. Местные жители начали слегка паниковать, так как самостоятельно с катастрофой не справиться. По предварительной информации, нефть движется в сторону Волги. По некоторым данным, сырьё уже загорелось прямо перед домом одного из местных жителей, но официального подтверждения тому нет.


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