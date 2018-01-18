В Липецкой области в 9 святых источниках нашли микробы и нитраты

Сегодня, 15:49

Сотрудники Роспотребнадзора проводили анализы воды в святых источниках в преддверии Крещения. В 9 из них были обнаружены нитраты и микробы.

В сообщении указано, что всего специалисты взяли на пробу воду в 30 различных источниках, в которых граждане хотели окунуться в большой праздник. После лабораторных тестов, сотрудники надзорного ведомств предоставили список иорданей, которые не соответствуют гигиеническим и санитарным нормам. В следующих объектах купание на Крещение запрещено: с. Коробовка, с. Каменное, Задонский мужской монастырь, с. Рощинский, «Гремучий рудник» в Ельце, с. Измалково, с. Хрущёвка, монастырь в Липецке и купель в Ельце. Вода во всех вышеуказанных источниках небезопасна.

В Роспотребнадзоре напоминают, что употребление воды из святых источников также крайне не рекомендуется, так как она не является пригодной для питья.