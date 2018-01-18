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На Сахалине вороватые лисы попали на видео

Сегодня, 00:30

На Сахалине любители подледного лова опубликовали в сети небольшой видеоролик, на котором стая лисиц, невзирая на близкое присутствие людей, ворует у них улов. При этом отмечается, что раньше животные не позволяли себе столь дерзких поступков.

На кадрах видно, как рыжие хищники почти без опаски подбегают к выловленной людьми рыбе и хватают ее. При этом выбирают самых крупных рыб и поедают их тут же, на «месте преступления». Комментаторы отметили, что рыбаки проявили настоящий гуманизм и любовь к братьям нашим меньшим. Не каждый человек, просидевший на морозе возле лунки, позволил бы животным поедать долгожданный улов.

По мнению зоологов, поведение лис говорит о разбалансированности экосистемы на Сахалине. Нарушена пищевая цепочка, и хищникам приходится идти на явный риск, чтобы добыть себе пропитание. Как бы там ни было, но сахалинские рыбаки стали образцом толерантности и человечности. Правда, некоторые скептически настроенные пользователи спрашивали, как поступили бы авторы ролика, будь у них ружье.


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