VistaNews.ru


На 6 сантиметров ниже критической отметки упал уровень озера Байкал

Сегодня, 15:35

Уровень озера Байкал упал ниже шести сантиметров от критической отметки. Согласно данным Гидрометцентра он еще снизится до 1 мая.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции заявил, что уровень воды в озере Байкал снизился ниже критического уровня. Согласно имеющихся данных, он упал на шесть сантиметров.
Напомним, что пороговое значение уровня воды в озере составляет 456 метров относительно Тихоокеанской шкалы.
Как известно, уровень воды в Байкале сильно снижается в последние несколько лет. Экологи очень озабочены данным процессом и ищут пути разрешения сложившейся ситуации. Специалисты сообщают, что критическое падение уровня воды в водоеме началось еще в 2015 году.
Согласно прогнозов, которые делают специалисты Гидрометцентра, уровень воды в озере Байкал снизится еще до 1 мая. Пока не сообщается, что является основной причиной таких изменений. Предполагается, что одной из причин такого изменения является нарушение экологической системы озера Байкал. Специалисты проводят исследование и решают, как изменить ситуацию к лучшему.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.