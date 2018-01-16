На 6 сантиметров ниже критической отметки упал уровень озера Байкал

Сегодня, 15:35

Уровень озера Байкал упал ниже шести сантиметров от критической отметки. Согласно данным Гидрометцентра он еще снизится до 1 мая.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции заявил, что уровень воды в озере Байкал снизился ниже критического уровня. Согласно имеющихся данных, он упал на шесть сантиметров.

Напомним, что пороговое значение уровня воды в озере составляет 456 метров относительно Тихоокеанской шкалы.

Как известно, уровень воды в Байкале сильно снижается в последние несколько лет. Экологи очень озабочены данным процессом и ищут пути разрешения сложившейся ситуации. Специалисты сообщают, что критическое падение уровня воды в водоеме началось еще в 2015 году.

Согласно прогнозов, которые делают специалисты Гидрометцентра, уровень воды в озере Байкал снизится еще до 1 мая. Пока не сообщается, что является основной причиной таких изменений. Предполагается, что одной из причин такого изменения является нарушение экологической системы озера Байкал. Специалисты проводят исследование и решают, как изменить ситуацию к лучшему.