В Новосибирском зоопарке самка семейства игрунок родила двойню

Сегодня, 10:15

В зоопарке Новосибирска им Р. А. Шило в семейство игрунок, которые являются крохотными обезьянками, произошло пополнение. Самка семейства родила сразу двойню в начале этого года.

Первые дни своей жизни малыши не отходили от мамы. Они крепко держались за нее, кушали, спали и прогуливались. Спустя неделю к процессу воспитания подключился папа. Он забирает детишек, носит их на себе и изредка позволяет другим сородичам поиграться с ними, но под его присмотром. Малыши возвращаются к маме на время кормления.

Игрунки являются самыми крохотными обезьянками. Их вес во взрослом возрасте составляет до 300 граммов, а новорожденные весят 25-35 граммов. Период младенческого возраста у обезьянок длится около трех месяцев, а после они уже самостоятельно за собой следят.

Маленькие приматы появились в Новосибирском зоосаде 30 лет назад, в 1988 году. Тогда первая пара обезьянок прибыла из Финляндии. На сегодня крохи, которые родились в данном зоопарке, разъехались по разным точкам мира.