В Туле женщина нашла свалку токсичных химикатов возле частных домов

Вчера, 16:49

Жительница Тулы, выгуливая свою собаку, нашла незаконно образованную свалку разных химических препаратов. Позже стало ясно, что многие из нитратов были токсичными для окружающей среды.

Незаконная свалка канистр от разного рода химических растворов и нитратов была найдена на территории Пролетарского района Тулы. Обнаружить ее удалось случайно одной из женщин, которая пошла ранним утром выгуливать своего пса. Проходя возле речки Тулицы, женщина увидела какое-то нагромождение из пластиковой тары.

Пока ее собака обследовала местность, неравнодушная тулячка подошла ближе, чтобы посмотреть, что это такое. Стало ясно, что нагромождение создавали несколько десятков пластиковых канистр из-под ядохимикатов, которые используются в быту. При этом емкость тары была самая разная, равно, как и названия. Очень похоже на то, что кто-то массово вывез мусор токсичного характера. По словам самой женщины, она переживает за последствия, ведь рядом дома и речка.