VistaNews.ru


В Новороссийске после разлива нефти возбудили уголовное дело

Вчера, 16:33

В Новороссийске после разлива нефти в море правоохранители возбудили уголовное дело. Информацию об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Дело было возбуждено в отношении 56-летнего гражданина Филиппин. Нанесённый ущерб, по оценкам специалистов, составил больше пяти миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что 8 января текущего года в 10:30 неподалёку от причала в новороссийском порту с судна «Матрица» под флагом Мальты в акваторию Чёрного моря вылился большой объём нефти, в размере один кубометр. Уточняется, что бухта загрязнилась из-за механика судна, который не оказал надлежащий контроль работы.

Добавляется, что новороссийский транспортный прокурор лично взял под свой контроль расследование дела о разливе нефти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.