В Новороссийске после разлива нефти возбудили уголовное дело

Вчера, 16:33

В Новороссийске после разлива нефти в море правоохранители возбудили уголовное дело. Информацию об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Дело было возбуждено в отношении 56-летнего гражданина Филиппин. Нанесённый ущерб, по оценкам специалистов, составил больше пяти миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что 8 января текущего года в 10:30 неподалёку от причала в новороссийском порту с судна «Матрица» под флагом Мальты в акваторию Чёрного моря вылился большой объём нефти, в размере один кубометр. Уточняется, что бухта загрязнилась из-за механика судна, который не оказал надлежащий контроль работы.

Добавляется, что новороссийский транспортный прокурор лично взял под свой контроль расследование дела о разливе нефти.