Жители Петербурга наблюдали красно-розовое небо

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Жители Петербурга в ночь с 12 на 13 января наблюдали красно-розовое небо. Сообщения и фотографии, доказывающие это, стали появляться в различных социальных сетях.

Очевидцы необычного явления сообщают, что больше всего красно-розовое небо было заметно с территории Коломяжского проспекта, Фермского шоссе и неподалёку от станций питерского метрополитена «Удельная» и «Пионерская». Пользователи даже постарались объяснить данное явление. Они считают, что такой оттенок небу может предавать уличное освещение. Однако другие очевидцы опровергают эту гипотезу сообщив, что в Удельном парке красно-розовое небо наблюдалось также, хотя там света почти и нет.

Выяснилось, что небо над Петербургом обрело такой цвет из-за освещения базы ФК «Зенит» в Удельном. Мощные лампы грели газон одного из полей, и этот мощный свет озарил небо над всем городом.

Большое количество людей в социальных сетях написали, что они удивлены, как плохо большинство людей разбираются в природных явлениях и в физике. Имеется в виду, что это не вузовская программа, а обычный 9 класс.