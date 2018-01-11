Жителей многоэтажек в России могут лишить мусоропроводов

Вчера, 21:58

Донской угрожает заварить мусоропроводы для раздельного сбора отходов. По заявлению главы Минприроды в интервью РБК, данные требования нужно сформулировать так, чтобы жильцы многоэтажек с удобством выбрасывали мусор раздельно.

Летом прошлого года Донской сообщал, что на создание и развитие технологии раздельного сбора отходов в России нужно примерно 10 лет. В пределах программы "Чистая Россия" есть федеральный бюджет на создание подобных технологий. На текущий год государство выделило более чем два миллиарда рублей.

Донской полагает, что требования к мусоропроводам в российских многоэтажках должны соответствовать условиям раздельного сбора мусора. При этом необходим контроль, возможно, видеофиксация. Как крайний вариант глава Минприроды допускает даже возможность заварить все мусоропроводы и внедрить в общество сбор отходов непосредственно в контейнеры, приводя в пример положительный опыт многих стран, где происходит именно так.