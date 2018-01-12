Под Костромой рыбак поймал щуку размером с 5-летнего ребенка

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В костромском сегменте социальных сетей любители рыбной ловли обсуждают летнюю удачу местного жителя. Рыбак опубликовал фото полугодовой давности, на котором он держит огромную щуку.

Сам костромич рассказало о своем приключении за городом кратко. Оказывается, речная хищница была им добыта во время подводной охоты, к которой он пристрастился пять лет назад. За это время бывали удачи, но эта щука стала его главным трофеем. Когда охотник увидел на отмели между стволов деревьев стоящую щуку, то вначале принял ее за корягу. Затем опомнившись, нырнул за ней, но лишь ранил.

После этого, по словам охотника, он более часа боролся с хищницей, опасаясь при этом ее острых зубов. В нелегкой борьбе человек одержал победу. Когда вытащил рыбу на берег, то увидел, что по размерам она больше его пятилетней дочери. Весила щука 14 килограмм. Кстати, самая большая 35-килограммовая щука была выловлена в России 80 лет назад на озере Ильмень. Ходят легенды и о 100-килограммовых монстрах.