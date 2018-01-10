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Клопы и клещи с новогодних елок атаковали москвичей

Сегодня, 15:23

Прошедший Новый год ознаменовался для жителей Москвы не только традиционным салатом «Оливье» и фейерверками. Для многих москвичей елка из главного новогоднего символа превратилась в переносчика клопов и клещей, которые атаковали квартиры.

В социальных сетях появляется все больше сообщений о странной тенденции прошедших новогодних праздников. Судя по всему, каждый десятый москвич принес в свое жилище вместе с елкой разнообразных насекомых, которые отогревшись в тепле, расползлись по квартирам. Первые сообщения о беде появились еще накануне праздников. Тогда живо обсуждался пост одной из москвичек, которая рассказала, как лесные паразиты атаковали ее жилище.

В настоящее время выяснилось, что нашествие клещей, пауков и клопов это массовое явление. Пользователи делятся своими историями, которые мало отличаются своим кошмарным сюжетом. По мнению биологов, речь идет о наплевательском отношению карантинных служб к исполнению своих обязанностей. Это может привести к возникновению на территории мегаполиса различных эпидемий. Выброшенные на помойки города зараженные деревья дадут возможность паразитом поменять свой ареал обитания на более комфортный.


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